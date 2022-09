Stürmer-Star Lewandowski mit Doppelpack bei klarem Barca-Heimsieg

Vier Tage nach der Champions-League-Niederlage in München hat der FC Barcelona zumindest für kurze Zeit die Tabellenführung in Spanien übernommen. Die Katalanen besiegten das früh dezimierte Gastteam aus Elche durch einen Doppelpack von Robert Lewandowski (34., 48.) mit 3:0 (2:0). Neben dem polnischen Torjäger, der bei acht Toren in sechs Ligaspielen hält, traf Memphis Depay zum 2:0 (41.).