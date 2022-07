Debüt als Stürmer: Hinteregger gab für Sirnitz Einstand als Amateur

St. Veiter Jacques Lemans Arena statt Münchner Allianz Arena: Martin Hinteregger hat am Freitag in der Unterliga Ost des Kärntner Fußballverbands seinen Einstand als Amateur gegeben. Der ehemalige Nationalteamverteidiger stand für den Verein seines Heimatorts Sirnitz als Stürmer auf dem Feld. In der 1. Runde der fünfthöchsten Spielklasse in Österreichs Ligen-System trat SGA Sirnitz auswärts in St. Veit an. Die Freigabe für Hinteregger hatte der Verein am Donnerstag erhalten.