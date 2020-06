Stronachs Weltmeister

Titelverteidiger Österreich startet die WM-Qualifikation für 2014 am 11. September gegen Deutschland.



Schon am 28. Juli weiht die Austria mit dem ersten Liga-Heimspiel gegen Sturm Graz ihr neues 40.000er-Stadion am südlichen Stadtrand Wiens in Rothneusiedl ein.



Passend zu diesen Fantastereien ließe sich eine alte Platte von Austria-Anhänger Wolfgang Ambros auflegen. "Zwickt’s mi, i man i tram."



Und der einstige Austria-Mäzen Frank Stronach könnte sich eines Zitats von Deutschlands erstem Bundeskanzler Konrad Adenauer bedienen: "Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern."



Vorvorvorgestern hatte Stronach als Bundesliga-Präsident tatsächlich angekündigt, dass Österreich 2010 Weltmeister sein wird. Vorvorgestern verkündete er, dass das Austria-Stadion in Rothneusiedl "sicher gebaut wird".