Stöger: "Wir suchen nur punktuell"

Er ist wieder hier, in seinem Revier. Peter Stöger war schon als Spieler und Sportdirektor bei der Austria tätig, jetzt kehrt der ehemalige Teamspieler als Cheftrainer zu den Veilchen zurück.

Wie sehr freuen Sie sich über Ihre Rückkehr an den Verteilerkreis?

Peter Stöger: Meine Freude ist sehr groß, allein der erste Tag war schon sehr interessant.

Am Ende ging es doch schnell. Weil Wr.-Neustadt-Präsident Rottensteiner eingelenkt hat?

Es sieht so aus, weil er jetzt auf dem Trainerposten eine neue Option hatte. Somit ist Bewegung in die Sache gekommen.

Arbeiten Sie ab sofort?

Ja, ich werde mich mit Herbert Gager über die Amateurmannschaft unterhalten. Am Wochenende bespreche ich mich mit Assistent Manfred Schmid.

Werden neue Spieler kommen?

Wir suchen punktuell nach Verstärkungen. Daher will ich mit Schmid reden, wo wir Bedarf haben und wo wir mehr aus den vorhandenen Spielern rausholen können. Wir spielen nicht international, daher muss nicht alles in der Sekunde geschehen.

Die letzten zwei Trainer scheiterten auch an Roland Linz ...

Ich kenne ihn von früher. Für ihn gilt wie für alle anderen: Wer dem Team mehr schadet als nützt, wird nicht dabei sein. Das werde ich ihm ebenso wie allen anderen sagen.