Stöger war dabei

Zum ersten Mal in seinem 46-jährigen Leben setzte der Ur-Wiener einen Huf in die Stadthalle, wenn nicht gerade Fußball gespielt wird; oder eine Haushaltsmesse stattfindet; oder das Publikum zu Holiday on Ice ausflippt. "Irgendwann muss man über den Dingen stehen", sagt Stöger, der wie gewohnt messerscharf analysiert. "Entweder ist es versteckter Respekt, wenn man geschimpft wird; oder man wird beleidigt."

Freilich hat er damals wie heute mit Ersterem geliebäugelt. "Aus negativen Dingen muss man positive Energie ziehen. Das habe ich immer beherzigt." Es gab zwei Möglichkeiten. 1) den gegnerischen Fans den Mittelfinger zeigen; 2) sie dafür zu bestrafen. "Es gab nichts Schöneres, als Tore sprechen zu lassen." Und überhaupt: "So lange Mütter aus den Beleidigungen rausgelassen werden, ist das einigermaßen okay."

Irgendwann sei der Ruf "Fest der Pferde, Stöger ist dabei!" Kult geworden, sagt Stöger. Fast wie der grün-weiße Choral "Ihn kennt ein jeder, Karli Brauneder !" Aber: "Irgendwann ist es dann fad geworden, sie haben aufgehört." Wie die Veranstalter des Pferdefestes, die das traditionelle Event 2010 ausfallen ließen. Als Peter Stöger davon im ORF erfuhr, herrschte er daheim seine Ulli erbost an: "Was, es kann ja nicht sein, dass die meine Veranstaltung abdrehen!"

Ulli lachte.