Stöger kehrt zu Austria zurück, Präsentation am Dienstag

Die Wiener Austria hat für Dienstagnachmittag (15.00 Uhr) zu einem außerordentlichen Pressetermin geladen. Bei diesem werden die Violetten die Rückkehr von Peter Stöger bekanntgeben. Der Meister-Trainer von 2013 wird wie angekündigt als Sport-Vorstand beim Bundesligisten anheuern.

Am Montag vor einer Woche hatte sich AG-Vorstand Markus Kraetschmer mit Stöger getroffen, das Gespräch verlief vielversprechend. Am Mittwoch kam dann auch Präsident Frank Hensel aus dem Urlaub zurück und traf sich am Abend mit dem Wiener. Letzte Details konnten am heutigen Montag geklärt werden.

