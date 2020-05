Stöger: "Fühle mich oft verdammt alt"

Es lässt sich leicht leben und gut lachen, wenn man Trainer einer Mannschaft ist, die sich Spitzenreiter nennt. Peter Stöger macht beim Mittagessen im Viola Pub einen sehr entspannten Eindruck. Zumal die Austria von den kommenden vier Spielen im November gleich drei daheim in Wien-Favoriten austragen darf. Das erste heute (16 Uhr) gegen Ried.

KURIER: Wie sehr läuft man bei der Auslosung Gefahr, mögliche Punkte im Voraus zusammenzurechnen?

Peter Stöger: Es gibt die Phrase: Das nächste Spiel ist das wichtigste. Klar ist aber auch, dass ich eine intelligente Mannschaft habe, die weiß, dass in den nächsten Spielen mit drei Heimpartien einiges möglich ist für uns. Das sprechen wir intern auch an. Träumen ist erlaubt und in der Umsetzung auch möglich, wenn wir unseren Level halten.

Was macht man, damit das Träumen nicht ablenkt von der täglichen Arbeit?

Indem man den Spielern vor Augen hält, was möglich wäre. Um eben eine Euphorie zu schüren mit einem längerfristigen Ziel. Umgekehrt muss man sich Stück für Stück diesem Ziel annähern. Und es ist eine Coaching-Aufgabe, das in die Köpfe der Spieler hineinzubekommen. Wir werden aber nicht gewinnen, wenn wir nicht in jeder Partie top konzentriert sind.

Muss die Austria im Winter einen Vorsprung auf Salzburg haben?

Wir haben ja schon fünf Punkte Vorsprung gehabt. Salzburg spielt eine gute Serie, Rapid lässt nicht locker. Wir machen unseren Job gut. Wenn man hört, dass Salzburg den besten Start in der Klubgeschichte hingelegt hat, dann spricht das doch auch für uns.

Ist die Liga niveauvoller geworden?

Als Trainer finde ich, dass die Liga in den letzten Jahren an Qualität gewonnen hat. Ausgeglichenheit bedeutet nicht zwangsweise einen Verlust an Qualität. Heuer stehen drei Klubs vorne, weil sie ihr Mehr an Qualität öfter abrufen.

Wie verrückt ist der Trainerjob?

Der ist genauso verrückt wie interessant. Sehr.