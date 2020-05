Stevens nicht zum HSV

Huub Stevens haben schon viele auf der Trainerbank des deutschen Bundesligisten Hamburger SV gesehen. Doch, zu einer Rückkehr des 57-jährigen Niederländers in die Hansestadt wird es wohl nicht kommen.



Stevens galt als heißer Kandidat auf den freien Cheftrainer-Posten nach der Entlassung des erfolglosen Michael Oenning. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der HSV aber die Gespräche mit dem ehemaligen Salzburg-Coach abgebrochen haben.



Der derzeit arbeitslose Niederländer teilte den Hanseaten nach Informationen von bild.de am Sonntagabend mit, dass er auch mit seinem anderen ehemaligen Verein, dem FC Schalke 04 verhandele. Daraufhin habe der HSV die Verhandlungen gestoppt, hieß es weiter. "Ja, Schalke ist auch im Rennen. Das habe ich ganz ehrlich zu Frank Arnesen gesagt. Ich höre mir alles an", wurde Stevens zitiert.