Stefan Maierhofer: Pokale stemmen in der Slowakei

Er war nie ein "konventioneller" Fußballer: In den Jugendauswahlen des österreichischen Nationalteams hat er kein Spiel absolviert, inklusive Jugendvereine stehen insgesamt 26 Klubwechsel für den 33-Jährigen zu Buche. Trotzdem - oder vielleicht gerade deswegen - hat Stefan Maierhofer so etwas wie Kultstatus. Nach Meistertiteln mit Rapid Wien und Red Bull Salzburg und einem keine zwei Monate andauernden Gastspiel in Wiener Neustadt ist der 2,02-Meter große Maierhofer mittlerweile in der Slowakei aktiv.