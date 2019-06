Start der Copa América: Zwischen Wut und Ablenkung

Im ganzen Land gehen am Freitag Menschen auf die Straße. Nicht überall ist es so friedlich wie in São Paulo. Es kommt hier und dazu Rangeleien. Ein all umfassender Generalstreik war das nicht. Zu klein, um Bolsonaro gefährlich zu werden. Aber auch nicht klein genug, um ihn zu ignorieren. Brasiliens gesellschaftliche Spaltung in Pro- und Contra-Lager wird wieder deutlich. Die beiden Lager verbindet nur die gegenseitige Abneigung.