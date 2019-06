Copa América: Brasilien schlägt Bolivien im Auftaktspiel

Gelungener Auftakt für die Gastgeber: Brasilien hat Außenseiter Bolivien in der ersten Partie der Copa America souverän geschlagen. Die Selecao setzte sich am Freitag zum Auftakt der südamerikanischen Fußball-Meisterschaft in Sao Paulo mit 3:0 (0:0) durch und holte die ersten drei Punkte in der Gruppenphase.

Philippe Coutinho verwandelte in der 50. Minute einen Strafstoß nach Handspiel von Adrian Jusino. Der bolivianische Abwehrspieler war vom Ball am Arm getroffen worden. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Nestor Pitana auf Elfmeter. Nur drei Minuten später erhöhte Coutinho per Kopfball zum 2:0.