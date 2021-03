Starke Frau mit Pfiff: Eine Französin schreibt wieder Geschichte

Zuletzt hatten vermehrt Frauen Premieren-Einsätze bei Männer-Spielen gefeiert. Die Brasilianerin Edina Alves Batista war bei der Klub-WM in Katar dabei. In der CONCACAF-Zone agierte am Mittwoch die Mexikanerinnen Karen Díaz Medina als Schiriassistentin und Francia González als Vierte Offizielle beim Spiel Surinam gegen Cayman-Inseln.

Frappart hatte im Dezember beim 3:0 von Juventus gegen Dynamo Kiew als erste Frau eine Champions-League-Partie der Männer geleitet. Zudem pfiff die Unparteiische aus Herblay-sur-Seine 2019 die Partie um den Supercup zwischen Liverpool und Chelsea (7:6 nach Elferschießen).