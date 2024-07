EM-Ärger um YouTube-Stars: Droht Trymacs und Co. nun ein Stadionverbot?

Am 14. Juni startete die EURO 2024 in München mit dem Duell zwischen Deutschland und Schottland . Doch unter die tausenden leidenschaftlichen Fans mischten sich auch zahlreiche Influencer, die bis dato kaum Berührungspunkte mit dem Fußball hatten.

Die Antwort liegt irgendwo in der Mitte. So sprechen Youtuber wie „Trymacs“ und „EliasN97“ in ihren Videos offen über ihre Werbedeals zur EM. Ob die von ihnen besetzten Plätze für normale Fans zugänglich gewesen wären, bleibt jedoch unklar. Häufig sind solche Tickets den Partnern oder Sponsoren der UEFA vorbehalten, die selbst entscheiden, wen sie einladen. Die UEFA hat strenge Regelungen bezüglich der Verteilung von Tickets und stellt sicher, dass ein Großteil der Karten an Partner und Sponsoren geht. Dies führt dazu, dass viele reguläre Fans Schwierigkeiten haben, an Tickets zu gelangen.