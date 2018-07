St. Pölten gewinnt nach wildem Hin-und-Her gegen den WAC

Ein kurioses Match lieferten sich die beiden Schlusslichter der abgelaufenen Spielzeit zum Beginn der neuen Saison: In St. Pölten wechselte die Führung zwischen dem SKN und dem WAC gleich mehrmals.

Die Anfangsphase gehörte den Hausherren - nach einer halben Stunde lagen die St. Pöltener bereits mit 2:0 in Führung, noch vor der Pause glichen die Gäste aber wieder aus - und kamen nach dem Seitenwechsel durch einen sehenswerten Distanzschuss von Wernitznig sogar zur 3:2-Führung.

SKN-Neuzugang René Gartler stellte dann aber per Elfmeter den 3:3-Gleichstand wieder her. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Balic dann noch zum 4:3-Sieg.