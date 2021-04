St. Pölten gegen die Admira: Ein richtungsweisendes NÖ-Derby

Im eigenen Angriff dürfte Topscorer Alexander Schmidt nach einer "Nachdenkpause" in Hartberg in die Startformation zurückkehren. "Er hat einen leichten Hänger gehabt, war mit sich nicht so zufrieden und auf dem Platz nicht so präsent", sagte Ibertsberger über den zehnfachen Saisontorschützen. Im Training habe der 23-Jährige, der in den beiden bisherigen Saisonduellen mit der Admira vier Tore erzielt hat, aber gezeigt, dass wieder mit ihm zu rechnen sei. Dazu kehren einige Verletzte zurück. Ibertsberger: "Ich habe im Kader wieder etwas mehr die Qual der Wahl."

Die meisten Gegentore

Bei der Admira fehlen weiterhin die schon länger verletzten Maximilian Sax, Tomislav Tomic und Onurhan Babuscu sowie Lukas Rath. Die Südstädter sind in der Landeshauptstadt sieben Auftritte ungeschlagen. "Mit dem Derby gegen St. Pölten beginnt für uns die heiße Phase in der Meisterschaft", sagte Trainer Damir Buric. Rechnungen will er im Kampf um den Klassenerhalt nicht anstellen. "Die Mannschaft ist fokussiert. Wir konzentrieren uns nur auf die nächste Aufgabe."