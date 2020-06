St. Pölten: Europa im Anflug, Trainer vor dem Abgang

Dass der SKN St. Pölten am Dienstag Parndorf in der NV-Arena (18.30) erwartet, muss der Form halber erwähnt werden. Die wahren Themen in der NÖ-Landeshauptstadt sind aber andere: zum einen die mögliche Europacup-Qualifikation des Zweitligisten über den Cup. Zum anderen der noch wahrscheinlichere Abgang von Erfolgstrainer Gerald Baumgartner.

Der 49-jährige Salzburger ist bei Grödig, also nahe seiner Heimat, nach wie vor der erklärte Wunschkandidat als Nachfolger von Adi Hütter. Da Baumgartner im September 2013 beim SKN einen Zweijahresvertrag ohne Ausstiegsklausel unterschrieben hat, ist sein Aufstieg in die Bundesliga freilich Verhandlungssache. Das erste Angebot von Grödig-Manager Haas mit 25.000 Euro Ablöse empfand SKN-Boss Tröstl eher als Beleidigung. "Nur wenn wir wirtschaftlich wirklich profitieren würden, ist eine Freigabe möglich. Für Baumgartner wären sicher auch noch 2015 Türen offen", sagt Tröstl. Die Schmerzgrenze dürfte bei 100.000 Euro liegen.