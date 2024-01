Wie ein Multikulti-Trainer mit St. Pauli Pokal-Geschichte schreiben will

Multikulti-Trainer

„Ich habe zwei Perspektiven. Die eine ist, dass St. Pauli für Bescheidenheit und Demut steht. Wir haben auch sportliche Ambitionen, ohne nun zu sagen: Wir müssen aufsteigen. Doch wir wissen, dass eine Spielzeit ein Marathonlauf ist – kein Sprint“, sagte Hürzeler. Der Sohn einer Deutschen und eines Schweizer Zahnarztes wurde in Houston geboren und hat die Staatsbürgerschaft Deutschlands, der Schweiz und der USA. Aufgewachsen ist er in München, wo er in der Akademie der Bayern als Fußballer ausgebildet worden ist. Er spielte aber nur in der Zweiermannschaft in der Regionalliga – mit den Österreichern Kevin Friesenbichler, Toni Vastic, Alessandro Schöpf oder Christian Derflinger.