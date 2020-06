Sprachbarriere in der Ukraine

Englisch wird zum verbalen Notausgang. Kiews Bewohner über einer gewissen Altersgrenze wissen damit nicht viel anzufangen. Sich bei einem Polizisten nach einem Kiosk zu erkundigen, in dem Zigaretten verkauft werden, endet mit der wenig befriedigenden Auskunft: "Not today". Schaden kann es in diesem Augenblick dennoch nicht, ein in Russisch gehaltenes, in aller Unterwürfigkeit vorgetragenes Dankeswort an den Mann zu bringen: "Spasiba".

Vielfältig sind die Reaktionen. Nicht selten: Abwehrhaltung mit erhobenen Händen bedeutet die Aufforderung zur sofortigen Einstellung des Kontakts. Überflüssig sind jedes weitere Ringen nach Worten oder affenartiges Artikulieren.

Doch man sollte sich vom herben männlichen Charme nicht immer täuschen lassen. Ohne mit der Wimper zu zucken, ohne ein Wort zu sagen, schlicht ohne Reaktion, fordert eine Handbewegung auf, unauffällig zu folgen. Mit zwei Metern Respektabstand, lautlos, dackelt man wie der Hund hinter dem Herrl ans gewünschte Ziel. "Spasiba".

Jene Frau, die im Zigaretten-Kiosk sitzt, steigert sich sofort in den hysterischen Lachanfall. Als hätte sie schon vermutet, sie würde eines Tages kommen, die Begegnung mit der anderen Art. Ihre Hand schießt aus der kleinen Öffnung. Ein Heftchen, Englisch / Ukrainisch steht drauf. In diesem Falle sage man einfach nur: " Lucky Strike". Und danach? Genau: "Spasiba!"