Sportjurist: "Barca hat Risiko, dass Messi am Ende gratis geht"

Doch wie der Sportjurist Rafael Alonso gegenüber der Süddeutschen Zeitung sagte, muss sich der Verein wohl auf eine Zukunft ohne Messi einstellen. Das könne jedenfalls auch der spanische Verband - der zuletzt erklärte, dass der Argentinier die vertraglich festgeschriebene Ablösesumme von 700 Millionen Euro deponieren müsse, um zu wechseln - nicht verhindern.

Risiko für Barca und den neuen Verein

Laut Alonso fehle dem Verband dafür die nötige Kompetenz, die FIFA könne Messi sehr wohl eine Spielerlaubnis - etwa für England - erteilen. Barcelona beharrt ja auf der Tatsache, dass Messi bereits bis zum 10. Juni schriftlich erklären hätte müssen, dass er die Katalanen verlassen will, um die 700-Millionen-Euro-Klausel zu umgehen. "Durch die besondere Covid-Situation ist die Entscheidung aber in den August hinein exportierbar, also in die Tage nach dem Ende der verlängerten Saison", wird Alonso in der Süddeutschen zitiert.