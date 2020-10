Sport-Club gegen Austria: Ein Klassiker nach 26 Jahren Pause

Sportlich läuft es hingegen gut für den Sport-Club, Rang zwei nach sieben Runden in der Regionalliga, dazu endlich wieder eine Partie im Cup überstanden. „Wir haben die letzten Jahre schon guten Fußball gespielt“, sagt der 37-jährige Weinstabl. „Und im Sommer haben wir uns mit wichtigen Säulen verstärkt, mit echten Mentalitätsspielern.“ Der in der Meisterschaft zuletzt herausragende Tormann Florian Prögelhof ist nur einer davon.

Wegen des Geldes sei keiner dieser Spieler gekommen, versichert der Trainer. Man gehöre in der Liga sicher nicht zu den fünf Teams mit dem höchsten Budget. Ein Aufstieg in die 2. Liga ist deshalb kein Thema. Weder in dieser Saison, noch in der nächsten. Es fehle schlicht an beidem: Geld und Infrastruktur.