Spitzenspiel in England: ManUnited und Sabitzer gegen Liverpool

Es ist schon eine Zeit her, dass Manchester United letztmals an der berüchtigten Anfield Road triumphiert hat. Am Sonntag (17.30 Uhr/live Sky) greifen die "Red Devils" mit ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer in der englischen Premier League nach dem ersten Sieg bei Liverpool seit sieben Jahren, und die Erfolgsaussichten sind so gut wie lange nicht mehr.