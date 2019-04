Spieler des Jahres: Liverpools Van Dijk wird ausgezeichnet

Der niederländische Innenverteidiger Virgil van Dijk von Liverpool ist von seinen Liga-Kollegen zum Spieler des Jahres in der Premier League gewählt worden. Der 27-Jährige wurde am späten Sonntagabend in London durch die Professional Footballers' Association (PFA) ausgezeichnet. Er ist der erste Abwehrspieler seit 2004, der die Trophäe erhält - und der vierte überhaupt.