Spektakel vor Fairness: Die Punkteteilung spaltet die Bundesliga

Einigkeit besteht unter den Trainern allerdings auch über den positiven Aspekt der Teilung – dem zusätzlichen Spannungselement, das damit geschaffen wurde. So sorgt der Modus für ein längeres Rennen um den Meistertitel. Vor allem in diesem Jahr sehen viele Spannung garantiert. Salzburg hat nach der Teilung nur noch drei Punkte Vorsprung auf Sturm Graz. Im Cup setzten sich die Steirer im Februar bereits gegen den Serienmeister durch. Kommt es auch in der Liga zu einer Wachablöse? „Ja“, sagt Hartberg-Trainer Markus Schopp, der mit seiner Meinung nicht alleine da steht.

Mit Markus Mader tippt ein zweiter Bundesliga-Trainer auf Sturm Graz. Alle anderen sehen Salzburg am Ende wieder vorne – oder enthalten sich einer klaren Aussage. „Wir haben von Beginn an gesagt, dass wir uns in dieser Saison auf ein enges Rennen einstellen. Die Konkurrenz ist auch sehr gut unterwegs. Trotzdem gehen wir mit breiter Brust in die Meisterrunde“, sagt Salzburg-Coach Matthias Jaissle. Christian Ilzer wischt die Meisterfrage beiseite: „Ich bin leider kein Hellseher. Wir konzentrieren uns nur auf uns“, sagt der Sturm-Trainer, der von der Teilung profitiert.

Für Diskussionen wird der Modus jedenfalls auch in den nächsten drei Saisonen sorgen. Denn die Punkteteilung als Spannungselement ist KURIER-Informationen zufolge an den TV-Vertrag gekoppelt. Sky übertragt die Liga noch zumindest bis zum Sommer 2026.