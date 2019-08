"Sparmeister" Austria: Wenig Geld für die großen Ziele

Vermehrt häuft sich die Kritik, dass die Austria durch den Ausbau ihres Stadions – die Kosten lagen bei 42 Mio. Euro – bei der Mannschaft gespart hat. Tatsächlich hat der Verein durch die entstandenen Mehrkosten durch den Umzug ins Happel-Stadion im Sommer 2016 den Gürtel enger schnallen müssen. Aufgefangen wurde dies auch durch Verkäufe von Spielern. So spülten die Transfers von Larry Kayode, Petar Filipovic und Jens Stryger Larsen im Spätsommer 2017 knapp 6 Millionen Euro in die Kassa. Selbst investierte die Austria im Geschäftsjahr 2017/18 in Summe 1,1 Mio. Euro in neue Spieler.

Kraetschmer merkt an, dass sich der Verein immer Vorgaben gesetzt habe. "Was können wir verkaufen, was können wir reinvestieren. Das war immer so." Natürlich höre aber auch er die Kritik. "Was stimmt ist, dass wir, was wir an Reserven hatten, in die Infrastruktur, und dabei nicht nur ins Stadion, investiert haben." Genannt werden die neuen Trainingsplätze, Verbesserungen in der Akademie und das regionale Nachwuchszentrum, die noch in der Planungsphase steckt.