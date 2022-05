Spanischer Fußball-Profi muss für vier Jahre ins Gefängnis

Die Auswärtspartie am Sonntag gegen den FC Granada (1:1) könnte für längere Zeit das letzte für Santi Mina gewesen sein. Dem Stürmer von Celta Vigo, aktuell auf Rang 12 in La Liga, droht nämlich eine lange Haftstrafe. Am Mittwoch wurde der 26-Jährige vom Landgericht Almeria des sexuellen Missbrauchs schuldig befunden. Das Urteil in erster Instanz lautet: 4 Jahre Haft.