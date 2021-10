Spanien steht im Finale der Nations League

Ausgerechnet in Mailand nahmen die Spanier Revanche für die Semifinal-Niederlage bei der EM. Die Iberer gewannen das erste Semifinalspiel der Nations League gegen die Italiener mit 2:1. Damit endeten einige Serien: Für die Squadra Azzurra war es die erste Niederlage nach 37 unbesiegten Spielen. Es war auch der erste Sieg der Spanier in Italien seit 50 Jahren. Und erstmals seit 1999 verloren die Italiener ein Bewerbspiel in der Heimat.

Ferran Torres (17./45.+2) traf doppelt vor rund 37 000 Zuschauern im unter Corona-Bedingungen ausverkauften San Siro, für Italien erzielte Lorenzo Pellegrini (83.) nur noch den Anschlusstreffer. Im Finale am Sonntag treffen die Spanier auf Belgien oder Frankreich, die sich am Donnerstag in Turin gegenüberstehen.