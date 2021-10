Nations League: Dr. Chiellini jagt mit Italien den nächsten Titel

Weltrekord

Chiellini, der 2017 sein BWL-Studium an der Uni Turin mit dem Doktor-Titel abschloss, wird auch heute gegen Spanien mit seinem kongenialen Partner Leonardo Bonucci (34) die Innenverteidigung bilden. Mehr als 300 Partien haben die beiden „Senatoren“, wie sie in Italien genannt werden, gemeinsam für Juventus und das Nationalteam bestritten. „Wir kennen uns in- und auswendig“, erklärte Bonucci. Chiellini scherzte sogar, er würde seinen Abwehrpartner besser kennen als seine Frau Carolina, mit der er zwei Töchter hat.

Die beiden Abwehr-Routiniers haben auch großen Anteil daran, dass Italien mittlerweile seit 37 Spielen ungeschlagen ist. Können die Italiener den Weltrekord auf 39 Partien ausbauen, dürfen sie am Sonntag die nächste Trophäe stemmen. Da steigt nämlich das große Finale in der Nations League. Das zweite Halbfinale bestreiten am Donnerstag Frankreich und Belgien in Turin.