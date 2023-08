Spanien steht im Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft

Spanien ist der erste Finalist der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Die Spanierinnen schlugen Schweden mit 2:1 und stehen erstmals in einem WM-Endspiel. Über lange Strecken war das Semifinalspiel wenig aufregend. Doch die dramatische Schlussphase entschädigte die 43.217 Fans für die 80 vorangegangenen Minuten.

Mit der sechsten unterschiedlichen Aufstellung im sechsten WM-Spiel schickte Teamchef Jorge Vilda die Spanierinnen auf das Feld in Auckland. Es war die letzte WM-Partie in Neuseeland. Das zweite Semifinale Australien gegen England wird am Mittwoch (12.00 MESZ/live ORF1) ebenso in Sydney ausgetragen, wie das Finale am Sonntag. Das Spiel um Platz drei geht am Samstag in Brisbane über die Bühne.