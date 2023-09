Posse nach Kuss-Eklat geht weiter: Spanierinnen halten an Streik fest

Das Groteske daran: Wenige Stunden zuvor hatte die neue Nationaltrainerin Montse TomĂ© vor Journalisten in Madrid versichert, sie habe mit den von ihr nominierten Fußballerinnen gesprochen und keine von ihnen habe die Teilnahme an den Begegnungen am Freitag in Schweden sowie am Dienstag darauf daheim gegen die Schweiz verweigert.

