Spanien nach Elfer-Drama bei der WM im Schockzustand

Er glaube nicht, dass Elfmeterschießen eine „Lotterie“ ist, betonte Enrique. Seine Spieler warfen allerdings die Nerven weg. Auch Sarabia, der zuvor in seiner Karriere alle 15 Versuche verwandelt hatte und extra kurz vor Schluss für den Showdown eingewechselt worden war. Während alle Marokkaner eiskalt trafen, Achraf Hakimi mit dem entscheidenden Elfer sogar im Panenka-Style, scheiterte Sarabia an der Stange und Soler sowie Busquets an Marokkos neuem Nationalhelden Yassine Bounou.

Enrique hatte sich nach dem bitteren Achtelfinal-Aus aber nichts vorzuwerfen. „Ich würde alle Schützen noch einmal so auswählen. Den Einzigen, den ich wechseln würde, wäre Bounou, den Tormann des Gegners“, sagte er. Auch mit der spielerischen Vorstellung seiner jungen Truppe war der 52-Jährige nicht unglücklich. Er sei „mehr als zufrieden“, betonte Enrique, „sie haben meine Ideen und meinen Stil vertreten.“ Genau 1.050 Pässe spielte La Roja, der tödliche war nicht dabei. „Natürlich hätten wir auf den letzten Metern effizienter sein müssen“, erkannte auch der Trainer.