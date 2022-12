Nicht viele Fußball-Nationalteams aus kleineren LĂ€ndern rufen ihr Potenzial so konstant bei Großereignissen ab wie die Schweiz. In ihrem dritten WM-Achtelfinale in Folge wollen die Eidgenossen am Dienstag (20 Uhr/live ORF 1) den favorisierten Portugiesen als gemeinsam gewachsenes Team Paroli bieten und erstmals seit 1954 das Viertelfinale erreichen. Portugal war zuletzt 2006 in der Runde der letzten acht Mannschaften.