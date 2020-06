Spanien dominiert Europa

Ein Tipp an alle Fußballfans vor den Halbfinal-Spielen in der Champions League und der Europa League: Es empfiehlt sich zwecks allgemeinen Verständnisses ein Crashkurs der spanischen Sprache. Denn fünf der acht Semifinalisten kommen aus Spanien: Real und Barcelona in der Champions League, Valencia, Bilbao und Atletico Madrid in der Europa League. Zwei rein spanische Endspiele sind somit durchaus möglich.

Der regierende Welt- und Europameister hat somit einen weiteren Rekord aufgestellt. Noch nie standen so viele Klubs aus einem Land in den Halbfinali der zwei Europacup-Bewerbe.

Und mit Real und Barcelona stellt Spanien wohl die zwei aktuell besten Teams der Welt, wie auch der Brasilianer Ronaldo, der Ursprüngliche und mittlerweile etwas Voluminöse, meint: „ Spanien hat zwar eine Wirtschaftskrise, dafür aber die zwei besten Teams der Welt. Sie stehen über allen anderen. Und sie werden auch im Finale der Champions League stehen.“