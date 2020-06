Spanien: Die 2er-Liga am Schuldenberg

Fünf vor zwölf wurde der geplante Streik abgeblasen: Der Start der Primera División im Weltmeisterland kann an diesem Wochenende nun doch pünktlich erfolgen.

Spaniens oberste Liga umfasst 20 Vereine, von denen nur zwei Meister werden können: Titelverteidiger Real Madrid und der FC Barcelona. Diese beiden Klubs haben nicht nur sportlich, sondern auch am Verhandlungstisch einen Sonderstatus. Seit Jahren kassieren Real und Barcelona von den Fernsehgeldern so viel wie die restliche Liga zusammen. Das wollten sich die 18 anderen nicht mehr gefallen lassen. Auch störten sich die Klubs (im Gegensatz zu Real und Barça) an den neuen 23-Uhr-Beginnzeiten.