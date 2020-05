Sonntagsschuss bringt Austria den Sieg

In der Anfangsphase machten die Rieder aber dort weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört hatten. Sie forderten die Austria, Lexa und Riegler fanden die ersten Chancen vor.



Die Austria wiederum ging durch ihre erste gefährliche Aktion auch gleich in Führung, Hlinka versenkte eine Ecke per Kopf zum 1:0 (19.).



Wenig später wurde Linz mit einer artistisch vergebenen Chance seiner Ehrung nicht gerecht: Zunächst ließ er noch mustergültig Goalie Gebauer aussteigen, geriet aber dann - allein vor dem Rieder Tor - motorisch so sehr ins Straucheln, dass Reifeltshammer noch vor der Linie retten konnte (30.).



Die Austria war vor dem Pausenpfiff überlegen, konnte jedoch nicht für eine Vorentscheidung sorgen. Die Fans sahen trotzdem ein spannendes und unterhaltsames Spiel, in dem Ried nach dem Wechsel wieder wesentlich aggressiver agierte und somit mehr am Geschehen teilnahm. So kam die Austria erst in der 70. Minute durch den eingewechselten Jun zur nächsten Möglichkeit und trug in Folge einige Konter viel zu ungenau vor.