Sondererlaubnis: WAC bekam grünes Licht für Duell mit Tottenham

Der WAC darf sein Heimspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Tottenham am 18. Februar wie erhofft in Klagenfurt austragen. Vom Sportministerium sei dafür am Freitag eine formelle Bestätigung eingegangen, bestätigte ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer am Abend der APA - Austria Presse Agentur. Zuvor hatte WAC-Manager Markus Perchthaler im ORF angegeben, dass der Verband eine Sondergenehmigung für die Landung der Engländer in Klagenfurt erhalten hätte.

Aufgrund des aktuellen Landeverbotes für Flugzeuge aus England war die Austragung des Hinspiels in Klagenfurt offen gewesen. Als mögliche Alternativen hatte Perchthaler zuvor eine veränderte Reiseroute der "Spurs" per Flug nach Ljubljana und weiter per Bus nach Kärnten sowie ein Ausweichen an einen neutralen Spielort - die Ferenc Puskas Arena in Budapest - genannt. Diesen Mehraufwand ersparen sich die Wolfsberger nun. "Formal gibt es die Bestätigung, dass dieses Spiel im nationalen Interesse steht und daher möglich ist", erklärte Hollerer.