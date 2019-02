Solskjær verleiht Flügel: Endlich wieder United

Der Videobeweis feiert Premier in der Champions League

In Russland feierte der Video-Assistant-Referee („VAR“) seine WM-Premiere. Ab Sommer führt ihn mit der Premier League die letzte große Liga in Europa ein. Selbst in Polen und Tschechien kommt er schon zum Einsatz. Klar, dass die UEFA nachziehen musste. Am Dienstag ist der VAR erstmals in der Champions League im Einsatz.

Auf dem Platz stehen werden in der Königsklasse nur noch Unparteiische, die Erfahrung mit dem System aus ihrer nationalen Liga oder von der WM-Endrunde haben. Anders als in Russland werden die Video-Assistenten nicht in einem zentralen Studio, sondern in einem Van im Umkreis des jeweiligen Stadions sitzen. „Die UEFA-Sprache ist Englisch, unser Ziel ist aber, dass die Video-Assistenten aus dem selben Land kommen, wie die Referees auf dem Platz“, erklärt Roberto Rosetti, der Pierluigi Collina als Schiedsrichter-Chef bei der UEFA abgelöst hat.

So wird die Partie zwischen Manchester United und Paris heute von einem italienischen Gespann „überwacht“. Gleich bleiben die Vorgaben: Der VAR darf nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen, die Elfmeter, Ausschlüsse, Torerzielungen oder die Verwechslung eines Spielers (bei Roter, Gelb-Roter oder Gelber Karte) betreffen.