So luxuriös ist der Hausarrest für Ex-Star-Kicker Ronaldinho

So einen Hausarrest würden sich wohl einige gefallen lassen. Der ehemalige brasilianische Fußball-Star Ronaldinho verbringt seinen im „ Hotel Palmaroga“ in Paraguays Hauptstadt Asunción - wo er und sein Bruder Roberto Assis zwei Premium-Suiten bewohnen, für die sie nach Medienberichten 350 Dollar pro Tag zahlen. Zusätzlich zu einer Kaution in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar (1,47 Millionen Euro), gegen die der zweimalige Weltfußballer und Weltmeister von 2002 sowie sein Bruder und Manager vor zehn Tagen das Gefängnis verlassen konnten.