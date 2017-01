So lief der Deadline Day ab

Das Transferfenster ist in Deutschland seit 18 Uhr geschlossen. Die deutsche Bundesliga hat auf dem Transfermarkt mehr Geld denn je in einer Winterübertrittszeit investiert. Die 18 Klubs wendeten geschätzte 90 Millionen Euro auf. Dem stehen Einnahme in Höhe von rund 91 Millionen Euro gegenüber. Die höchsten Ausgaben verzeichnete der VfL Wolfsburg, derzeit nur auf dem enttäuschenden 14. Tabellenplatz, mit 29,5 Millionen Euro.