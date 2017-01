Die Wiener Austria steht laut dem Internet-Portal Laola1 vor einer Verpflichtung des Kroaten Marko Pejic. "Wir sind uns mit dem Spieler einig, warten aber noch auf die Freigabe", wird Austrias Sportdirektor Franz Wohlfahrt in dem Bericht zitiert. Der 21-jährige Pejic kann sowohl als Linksverteidiger als auch im zentralen Mittelfeld agieren.

Derzeit steht der beim kroatischen Serienmeister Dinamo Zagreb ausgebildete ehemalige Nachwuchs-Teamspieler beim Tabellenvierten Hajduk Split unter Vertrag. Auslandserfahrung sammeln konnte er bereits beim italienischen Klub AC Siena, den er allerdings nach nur einem Jahr wieder verließ.

Bei Hajduk konnte sich Pejic allerdings auch nicht durchsetzen. In der laufenden Saison stand er in der Liga nur vier Mal auf dem Rasen, seit Mitte August gar nur einmal, und zwar im Cupbewerb. Laut Wohlfahrt ist der Kroate eine Investition in die Zukunft und soll vorerst bei den Amateuren Spielpraxis sammeln, allerdings mit den Profis trainieren.