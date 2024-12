SKN verliert letztes Champions-League-Gruppenspiel gegen Hammarby

Die Frauen des SKN St. Pölten holen auch im letzten Gruppenspiel der Champions League keinen Punkt. Die Niederösterreicherinnen verloren am Mittwochabend mit einem Heim-1:2 gegen Hammarby auch ihr sechstes Gruppe-D-Spiel und blieben damit bei ihrer dritten Teilnahme an der Gruppenphase der "Königsklasse" in Folge erstmals ohne Zählbarem. Gegen den schwedischen Topclub hatte es auswärts eine 0:2-Niederlage gegeben, das waren zugleich auch die einzigen Punkte von Hammarby.

Für die entscheidenden Tore vor nur 1.117 Zuschauern im Ausweichstadion Generali Arena in Wien sorgten Cathinka Tandberg (20.) und Julie Blakstad (22.) vor der Pause. Der einmal mehr ersatzgeschwächte heimische Bundesliga-Tabellenführer steigerte sich erst in der 2. Hälfte und kam nach einem Lattenschuss von Mateja Zver (52.) durch Kamila Dubcova (83.) immerhin zum Anschlusstreffer.