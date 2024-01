SKN St. Pölten verabschiedet sich mit später Niederlage aus der Champions League

Keine Österreicherinnen

Nach dem Ausscheiden von St. Pölten als einzigen heimischen Klub, von Eintracht Frankfurt mit Dunst, Hanshaw und Kirchberger, AS Roma mit Feiersinger und Bayern München mit Naschenweng und Zadrazil keine Österreicherin mehr im Bewerb. Eintracht Frankfurt ist seit der Niederlage gegen Barcelona vor einer Woche weg. Am Dienstag verlor AS Roma bei Ajax 1:2 und ist Letzter der Gruppe C. Einen Platz davor schloss Bayern München die Gruppe ab – nach dem 2:2 daheim gegen Paris SG ab. Zwar traf Sarah Zadrazil tief in der Nachspielzeit noch einmal ins Pariser Tor, stand dabei aber klar im Abseits. Somit ist für die Münchnerinnen in dieser Saison schon nach der Gruppenphase Endstation.

Die Auslosung für das Champions-League-Viertelfinale geht am 6. Februar über die Bühne.