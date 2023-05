SKN St. Pölten holt sich den neunten Cup-Titel bei den Frauen

Die SKN-Frauen, in der Liga ungeschlagen an der Spitze, gingen als klarer Favorit ins Spiel. „Ein schnelles Tor“ hatte sich Trainerin Liese Brancao gewünscht – bekommen hat sie derer zwei. Sarah Mattner-Trembleau brachte St. Pölten mit einem platzierten Schuss ins lange Eck in Führung (13.), Kapitänin Jasmin Eder erhöhte per Kopf auf 2:0 (18.).