Wie St. Pölten den ersten Champions-League-Sieg einfahren will

Der Blick ist in der Vorbereitung vor allem auf das eigene Team gerichtet, nicht auf die von Ex-Salzburg-Kicker Karel Pitak gecoachten Tschechinnen, die gegen Lyon mit 0:9 unter die Räder kamen und bei Brann Bergen mit 0:1 verloren. „Was der Gegner macht, soll uns nicht sehr beeinflussen. Wir wollen auf uns schauen und unser Spiel durchziehen“, betonte Brancao. Vergangenes Jahr waren beide Teams zum selben Zeitpunkt der Gruppenphase aufeinandergetroffen. Damals gab es für St. Pölten dank eines Mikolajova-Treffers in der 91. Minute einen 1:0-Erfolg in Prag und danach ein 1:1 zu Hause.

Leichter Favorit

Eine enge Partie ist auch deshalb wieder zu erwarten. „Es kann sein, dass wir leichter Favorit sind. Ich denke schon, dass wir mit dem Ball ein bisschen besser sind, aber die tschechische Mentalität dürfen wir nicht unterschätzen“, verlautete die 42-Jährige. Auf jeden Fall müsse man sich auf „sehr viele Zweikämpfe“ einstellen. „Es geht ja auch um sehr viel.“ Das auch im Rückspiel am 21. Dezember in Prag, in dem ein etwaiger Mittwoch-Verlierer aus moralischer Sicht mit einem großen Nachteil antreten wird.