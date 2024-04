Knalleffekt in St. Pölten: Die SKN-Frauen bekommen ein neue Führung

Am Ostermontag ging beim SKN St. Pölten eine Ära zu Ende. Wilfried Schmaus übergibt sein Präsidentenamt überraschend an Andrea Pichler.

Schmaus engagierte sich seit 2008 beim Frauenteam, seit 2013 als Präsident. In dieser Zeit machte er aus dem Kleinverein ASV Spratzern in wenigen Jahren einen Serienmeister und Cup-Dominator. Zuletzt holte Schmaus auch St. Pöltens Frauen-Basketball zum SKN, ebenso Eishockey-Frauenmeister Sabres.

Der letzte Sieg mit Österreichs erfolgreichstem Funktionär im Frauenteamsport als Fußball-Boss war das 1:0 n. V. im Cupsemifinale gegen die Vienna.

Champions-League-Verein

Alleine durch die Erfolge der SKN-Frauen sind in der Champions League zwei österreichische Teams startberechtigt. Zuletzt schaffte es der SKN zwei Mal in die Gruppenphase und liegt auf Platz 15 in Europa.