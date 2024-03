50% mehr Geld für St. Pöltens Frauensport – und mehr Sichtbarkeit?

Rechtzeitig zum internationalen Frauentag am Freitag wird in St. Pölten ein massives Förderprogramm beschlossen: Die finanzielle Unterstützung durch die Stadt wird für alle Frauensport-Vereine um über 50 Prozent erhöht .

Der Präsident der SKN-Frauen steht hinter dem Erfolgslauf des Champions-League-Starters. Im Basketball führen die neu gegründeten SKN-Frauen die Liga an und stehen im Cupfinale. Außerdem hat sich Schmaus auch dafür eingesetzt, die Sabres nach St. Pölten zu übersiedeln und damit den Favoriten auf den Titel bei den Eishockey-Frauen in die SKN-Familie zu holen.

„Wie Randsportart“

Zur St. Pöltner Sonderförderung sagt Schmaus: „Das ist gut! Besonders positiv finde ich, dass erstmals die hohe Inflation abgegolten wird. Die ist für alle Vereine ein Problem.“

Bei einem lang anhaltenden Problem sieht Schmaus rund um den „Internationalen Frauentag“ allerdings keine schnelle Lösung: „Bis auf erfolgreiche Einzelsportlerinnen oder Einzelereignisse wie die EM hat Frauensport in der Öffentlichkeit immer noch den Status einer Randsportart. Und so kommt das dann in der breiten Öffentlichkeit auch an – trotz Qualifikation für die Champions League.“