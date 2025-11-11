Gegen Chelsea: Nächstes "Spiel des Jahres" für Jennifer Klein und den SKN

Jennifer Klein hatte gerade erst ihr „Spiel des Jahres“, schon wartet ab 21 Uhr (ORF Sport+ live) das nächste auf die Kapitänin von Serienmeister St. Pölten. Gemeint sind ihr entscheidendes Kopftor zum 2:0 für das ÖFB-Team im Play-off der Nations League gegen Tschechien – und das Duell in der Champions League für den SKN mit dem unerreichbaren FC Chelsea. Zum Nationalteam und dem mutigen Kopfballtreffer sagt die 26-Jährige: „Es ist alles so schnell gegangen. Ich habe erst danach im Video gesehen, dass die Torfrau mit der Faust hinfährt.“

Klein: "Unglaublich" Klein war erst in den Kader nachberufen, dann eingewechselt worden: „Ich wollte das Vertrauen zurückgeben. Schöner hätte ich mir das nicht vorstellen können. Unglaublich, wie das alles aufgegangen ist.“ Gegen Chelsea wird es für die Abwehrchefin vor allem darum gehen, das Ergebnis knapp zu halten. „Es ist ein Highlight, gegen die Besten der Welt spielen zu können. Und Chelsea gehört zu den Allerbesten. Wir haben absolut nichts zu verlieren“.

Realistisch gesehen ist gegen Englands Serienmeister (sechs Titel in Folge) auch nichts zu gewinnen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER

Wieder viele Ausfälle Dazu kommen viele Ausfälle, wie von Goalgetterin Mattner. Ähnlich wie vor einem Jahr, als auch Klein auf der Tribüne in Barcelona beinahe eine zweite Startelf der versammelten Ausfälle anführen hätte können. „Ganz so schlimm ist es heuer nicht. Es wurde im Sommer auch darauf geachtet, den Kader etwas größer zu gestalten.“

Dazu kam zuletzt ein Trainerwechsel. Der Belgier Laurent Fassotte übernahm von Lisa Alzner. „Er spricht eine Mischung aus Englisch und Deutsch mit uns. Französisch kann er auch. Damit deckt er sehr viel von unseren Sprachen im Kader ab. Man hat schnell sein taktisches Verständnis rausgehört“, erzählt Klein. „Wir spielen gegen eines der größten Teams, trotzdem sollen die Spielerinnen diesen Abend genießen“, sagt Fassotte vor dem Duell mit einer Handvoll Europameisterinnen.