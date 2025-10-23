Serienmeister SKN St. Pölten wechselt den Cheftrainer aus
Die bisher perfekte Saison der Wiener Austria zeigt Wirkung. In St. Pölten wurde überlegt, ob etwas zu ändern sei.
Nach zwei klaren Niederlagen in der Champions League und bereits fünf Punkten Rückstand auf die Austria fällt die Antwort mit "Ja" aus.
Es kommt zum Trainerwechsel beim Serienmeister: Bei den SKN-Frauen übernimmt der Belgier Laurent Fassotte als Chef, "um neue Impulse zu setzen".
Die bisherige Cheftrainerin Lisa Alzner muss nach zehn Monaten im Amt weichen, soll aber im Betreuerstab des Serienmeisters bleiben.
Fassotte kommt vom zypriotischen Meister Apollon Ladies nach Niederösterreich und absolvierte als Aktiver 126 Spiele in der 1. belgischen Liga, sowie 98 in Zypern.
Zuletzt verpasste Fassotte mit Apollon knapp den Einzug ins Play-off der Champions League.
"Wir sind überzeugt, dass neue Impulse gesetzt werden müssen, um die nächsten Schritte zu machen", sagt SKN-Sportdirektorin Tanja Schulte.
Kommentare