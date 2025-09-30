Tabellenführer Austria zieht mit Sieg SKN davon

Die Wiener Austria ist nach St. Pölten gereist, um das zu tun, was die Wienerinnen schon seit Ligastart machen: Sie wollten die Serienmeisterinnen vom SKN ärgern.

Das Spitzenspiel der 3. Runde war wegen der Europacup-Auftritten beider Teams verschoben worden. Und ärgern ist ein Hilfsausdruck. Mit dem effizienten, aber abgeklärten und am Ende auch verdienten 1:0-Sieg durch ein Solo-Tor von Lena Triendl in Minute 61 – ziehen die Wienerinnen den Titelverteidigerinnen aus St. Pölten schon ein wenig davon.

Die Austria setzt damit ihren Erfolgslauf fort. Nach sieben Ligapartien weiter ungeschlagen – zudem weiter ohne Gegentreffer.

Am Samstag ist die Austria bei Neulengbach zu Gast, der SKN beim LASK.