Tabellenführer Austria zieht mit Sieg SKN davon
Die Wiener Austria ist nach St. Pölten gereist, um das zu tun, was die Wienerinnen schon seit Ligastart machen: Sie wollten die Serienmeisterinnen vom SKN ärgern.
Das Spitzenspiel der 3. Runde war wegen der Europacup-Auftritten beider Teams verschoben worden. Und ärgern ist ein Hilfsausdruck. Mit dem effizienten, aber abgeklärten und am Ende auch verdienten 1:0-Sieg durch ein Solo-Tor von Lena Triendl in Minute 61 – ziehen die Wienerinnen den Titelverteidigerinnen aus St. Pölten schon ein wenig davon.
Die Austria setzt damit ihren Erfolgslauf fort. Nach sieben Ligapartien weiter ungeschlagen – zudem weiter ohne Gegentreffer.
Am Samstag ist die Austria bei Neulengbach zu Gast, der SKN beim LASK.
Wiedersehen im Cup
Doch schon bald gibt es ein Wiedersehen der Wienerinnen und der St. Pöltnerinnen. Denn im ÖFB-Cup trifft der SKN im Achtelfinale zu Hause auf die Wiener Austria – eine Neuauflage des Finales der Jahre 2024 und 2025.
- Mit Landhaus gegen Vienna kommt es in Wien zum Stadtduell,
- in Innsbruck zum Westduell Wacker gegen Red Bull Salzburg,
- Bürmoos trifft auf BW Linz,
- Rankweil auf den LASK,
- Sturm auf Altach,
- Klagenfurt auf Neulengbach
- und Kraig auf Südburgenland.
Die Achtelfinalpartien finden am Wochenende von 15. und 16. November statt. Das Viertelfinale folgt dann im Februar.
