Frauen-Bundesliga: Die Austria fordert Meister St. Pölten heraus

Die Augen von Austria-Verteidigerin Katharina Schiechtel funkeln. "Wir sind heiß auf das Duell. Ein Hit bei Flutlicht und im TV, das ist nicht alltäglich." Die Wiener Austria, Tabellenführer der Frauen-Bundesliga, fordert am Dienstag (19.30 Uhr/ORF Sport +) auswärts Meister SKN St. Pölten.

Die Veilchen sind nach sechs Runden ungeschlagen und haben noch kein Gegentor hinnehmen müssen. "Das Spiel wird jetzt ein Gratmesser für uns. Dann wissen wir, wo wir stehen." Den Schwung der letzten Spielen wollen die Wienerinnen jedenfalls mitnehmen in die niederösterreichische Landeshauptstadt.

Schiechtl sieht vor allem im Zusammenhalt einen großen Pluspunkt. "Wie wir als Team auftreten, welchen Hunger wir haben besser zu werden. Das Kollektiv macht uns aus, wir haben eine gute Mischung."