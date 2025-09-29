Die Austria feiert 3:1-Sieg, Stöger ist sauer: "Depperter geht es nicht"

Austrias Abwehrchef Aleksandar Dragovic kam mit einem breiten Grinsen zu den Interviews. „Es war ein verdienter Sieg von uns. Wir hatten Glück, dass Barry bei dem Elfmeter nicht Gelb-Rot gesehen hat und mit der nächsten Aktion das Tor zum 2:1 macht.“

Der Routinier lobte den Kampfgeist. „Wie wir gekämpft haben, wie wir Nadelstiche gesetzt haben und dann in Unterzahl verteidigt haben, das war überragend. Wir haben alles gegeben, der Sieg gehört den Fans.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/TOBIAS STEINMAURER

Trainer Stephan Helm durfte sich über den ersten Sieg in Hütteldorf freuen. „Es war das erwartet schwere Spiel, wir haben bewiesen, dass wir im Kollektiv extrem gut funktionieren. Du brauchst Momente, die für die laufen. Wir haben uns für eine leidenschaftliche Leistung belohnt.“ 15 entscheidende Sekunden Rapid-Kapitän Nenad Cvetkovic sah in den nur 15 Sekunden zwischen Ausgleich und 1:2 den Knackpunkt. „Diesen Moment hätten wir für uns nützen müssen. So ist das Spiel aber einen anderen Weg gegangen.“

Coach Peter Stöger bestätigt: „Depperter geht es nicht. Mit dem 1:1 schießt das Adrenalin ein, wir laufen an, vergessen auf den Sechserraum und kriegen gleich wieder ein Tor.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/TOBIAS STEINMAURER