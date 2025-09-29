Die Austria feiert 3:1-Sieg, Stöger ist sauer: "Depperter geht es nicht"
Austrias Abwehrchef Aleksandar Dragovic kam mit einem breiten Grinsen zu den Interviews. „Es war ein verdienter Sieg von uns. Wir hatten Glück, dass Barry bei dem Elfmeter nicht Gelb-Rot gesehen hat und mit der nächsten Aktion das Tor zum 2:1 macht.“
Der Routinier lobte den Kampfgeist. „Wie wir gekämpft haben, wie wir Nadelstiche gesetzt haben und dann in Unterzahl verteidigt haben, das war überragend. Wir haben alles gegeben, der Sieg gehört den Fans.“
Trainer Stephan Helm durfte sich über den ersten Sieg in Hütteldorf freuen. „Es war das erwartet schwere Spiel, wir haben bewiesen, dass wir im Kollektiv extrem gut funktionieren. Du brauchst Momente, die für die laufen. Wir haben uns für eine leidenschaftliche Leistung belohnt.“
15 entscheidende Sekunden
Rapid-Kapitän Nenad Cvetkovic sah in den nur 15 Sekunden zwischen Ausgleich und 1:2 den Knackpunkt. „Diesen Moment hätten wir für uns nützen müssen. So ist das Spiel aber einen anderen Weg gegangen.“
Coach Peter Stöger bestätigt: „Depperter geht es nicht. Mit dem 1:1 schießt das Adrenalin ein, wir laufen an, vergessen auf den Sechserraum und kriegen gleich wieder ein Tor.“
Am meisten ärgerte sich Stöger „über den halbherzigen Defensivverbund. Das war diese Saison noch nicht so. Die Spitzen haben gearbeitet wie die Wahnsinnigen, aber alle Gegentore waren zu billig. Und die Austria hat alles, was wir angeboten haben, ausgenutzt.“
Stöger: "Vielleicht muss ich nachschärfen"
Die Reaktion des Trainers? „Jetzt muss ich feinfühlig sein. Vielleicht muss ich nachschärfen.“
Torhüter Niklas Hedl sprach von einem Dämpfer. „Es ist extrem bitter. Wir sind gut in die zweite Hälfte gestartet, entscheidend waren dann die schnellen Gegentreffer danach.“
Jetzt müsse man die richtigen Lehren vor den Reisen nach Posen und Salzburg ziehen.
Lob sprach Hedl den eigenen Fans - die auf Pfiffe verzichtet hatten - aus. „Sie waren überragend. Jetzt bin ich froh, dass es ab dem nächsten Derby wieder Auswärtsfans gibt.“
